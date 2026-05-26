Le candidat à la présidentielle française Edouard Philippe rencontre Zelensky à Kiev

Photographie fournie par le service de presse présidentiel ukrainien du maire du Havre (Seine-Maritime) et président du parti Horizons Edouard Philippe, à gauche, et du président ukrainien Volodymyr Zelensky, à droite, à Kiev le 26 mai 2026 ( UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / Handout )

L'ex-Premier ministre d'Emmanuel Macron et candidat à la présidentielle française de 2027, Edouard Philippe, est en visite mardi à Kiev, où il a exprimé auprès du président Volodymyr Zelensky son "engagement" à oeuvrer pour une intégration de l'Ukraine dans l'Otan.

Lors d'une rencontre avec le dirigeant ukrainien, il a indiqué sur X avoir fait part de sa "détermination à rester aux côtés de l'Ukraine jusqu'à ce que les conditions de la paix soient réunies, et même au-delà".

L'Ukraine lutte depuis plus de quatre ans contre une invasion russe à grande échelle et les efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit le plus sanglant en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale sont au point mort.

"Je suis favorable à ce que des troupes européennes soient déployées en Ukraine une fois la paix revenue, pour garantir que la Russie ne soit pas tentée de reprendre ses attaques", a-t-il dit, affirmant qu'il s'engagera "à oeuvrer pour que l'Ukraine puisse entrer dans l'Otan".

"C'est l'armée la plus aguerrie d'Europe et l'Otan serait sa meilleure garantie de sécurité", a estimé l'ex-Premier ministre et actuel maire du Havre (nord-ouest), dont les sondages le donnent comme l'un des favoris de la présidentielle l'an prochain.

La semaine dernière, un autre candidat à la présidentielle, Bruno Retailleau (droite, Les Républicains), s'est rendu à Kiev, disant avoir réservé à l'Ukraine son premier déplacement de campagne à l'étranger.

Il avait expliqué cette visite en soulignant sur X que "cette guerre n'est pas un conflit régional lointain : c'est le symptôme de la nouvelle donne stratégique qui s'impose à toute l'Europe".

Il n'avait pas rencontré le président Volodymyr Zelensky.

Le maire du Havre (Seine-Maritime) et président du parti Horizons Edouard Philippe, à Kiev le 26 mai 2026 ( AFP / Genya SAVILOV )

Après la rencontre avec Edouard Philippe, le dirigeant ukrainien a de son côté indiqué sur X avoir discuté "du mouvement de l'Ukraine vers l'adhésion à l'Union européenne", précisant que les discussions ont notamment porté sur l'énergie et la coopération en matière de défense.

Cet hiver, des frappes russes ont pilonné pendant des semaines les infrastructures énergétiques ukrainiennes, plongeant dans le noir et le froid des dizaines de milliers de foyers, et Kiev cherche à solidifier son réseau.

Volodymyr Zelensky a en outre réaffirmé auprès d'Edouard Philippe la priorité de l'Ukraine de renforcer la défense aérienne du pays et développer "nos propres capacités européennes antibalistiques".

L'Ukraine a été frappée ce week-end par d'intenses bombardements nocturnes russes, notamment sur Kiev et sa région, faisant quatre morts et une centaine de blessés. Pour la troisième fois depuis le début de son invasion en février 2022, Moscou a fait usage de son missile de dernière génération, Orechnik, conçu pour porter des têtes nucléaires.