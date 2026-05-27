Des signaux de plus en plus alarmants pour l’économie française ?

Croissance revue à la baisse, moral des ménages au plus bas niveau, consommation qui ralentit, investissements reportés… Plusieurs indicateurs récents alimentent les inquiétudes autour de l’économie française dans un contexte de fortes tensions internationales. Jusqu’où la guerre au Moyen-Orient peut-elle fragiliser l’activité et le pouvoir d’achat ? L'analyse de Xavier Timbeau, directeur de l'OFCE. Ecorama du 27 mai 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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