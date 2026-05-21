Après la condamnation par la cour d'appel de Paris d'Air France et Airbus pour homicides involontaires dans le crash du vol Rio-Paris en 2009, Danièle Lamy, mère de victime et présidente de l'association Entraide et Solidarité AF 447, déclare qu'"une page s'est tournée" et se félicite de la prise en compte de "la douleur des familles". SONORE
Condamnation Airbus et Air France: "une page s'est tournée" (proches de victimes)
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