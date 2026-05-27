Des marchés trop confiants sur la fin de la guerre en Iran ?

Malgré les tensions persistantes au Moyen-Orient et les frappes américaines en Iran, les marchés financiers continuent d’afficher un optimisme surprenant. Les investisseurs parient-ils sur une désescalade rapide et une réouverture prochaine du détroit d’Ormuz ? Décryptage avec Pierre Sabatier, président de PrimeView et de l'AUREP. Ecorama du 27 mai 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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