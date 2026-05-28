Canicule: la vigilance orange s'élargit à Paris et sa petite couronne

Sur un marché de Toulouse le 27 mai 2026 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

"Exceptionnel, historique, inédit": avec une alerte orange canicule étendue jeudi à 17 départements, dont Paris, et des pointes annoncées à 38-39°C, inédites pour une fin mai, l'heure est à la vigilance pour les plus fragiles dans une France écrasée par la chaleur.

Le département capitale, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne basculeront en vigilance orange à partir de jeudi midi, en plus des 13 départements de l'Ouest qui l'étaient déjà mercredi, a indiqué Météo-France.

Sous l'effet d'un "dôme de chaleur" persistant, l'institut météorologique a relevé mercredi un indicateur thermique national à 24,4°C, légèrement en deçà du record mensuel de mardi à 24,9°C, du jamais-vu.

Sur le canal Saint-Martin à Paris, la police a patrouillé mercredi pour dissuader les baigneurs bravant l'interdiction d'y piquer une tête et plusieurs passerelles transformées en plongeoirs ont été fermées dans l'après-midi, mais les baignades et sauts ont repris en soirée, une fois les uniformes repartis, a constaté l'AFPTV.

"Il y a quinze jours, on avait rallumé le poêle à la maison parce qu'il faisait frais et là, on n'arrive même pas à faire de courant d'air en ouvrant les fenêtres", s'inquiétait mercredi Manon Made-Coytte, 27 ans, dont la poissonnerie de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), où 33°C sont annoncés pendant trois jours, n'ouvrira pas l'après-midi ni jeudi, ni vendredi.

Ce phénomène météorologique, qui a déjà provoqué plusieurs décès - directement ou indirectement - en France selon le gouvernement, a fait bondir le mercure au-dessus de 30°C dans de très nombreux départements, 10 à 15 degrés de plus que les normales saisonnières.

Pour Matthieu Sorel, climatologue de Météo-France, l'épisode est "exceptionnel, historique, inédit": "Tous les superlatifs sont possibles".

Dans l'Ouest, quatorze communes ont enregistré des températures record, comme à Angoulême, ville où il a fait le plus chaud dans l'Hexagone (36,9°C) ou à Nort-sur-Erdre, en Loire-Atlantique (35,7°C).

- En France et ailleurs -

Pic de chaleur à Nantes le 27 mai 2026 ( AFP / Loic VENANCE )

La France n'est pas la seule concernée: de l'Angleterre à l'Italie, une partie de l'Europe a vécu une nouvelle journée de chaleur inédite à cette période, bousculant les habitudes sur un continent qui se réchauffe plus vite qu'ailleurs.

"De nombreuses régions du monde sont aussi durement touchées, comme l'Inde et d'autres parties de l'Asie. La science est claire: le changement climatique d'origine humaine rend ces vagues de chaleur plus fréquentes et plus extrêmes", a déclaré mercredi Simon Stiell, responsable de l'ONU Climat.

Dans l'Hexagone, outre les 17 en alerte orange, 30 départements sont placés en vigilance jaune pour jeudi, de la Normandie aux Pyrénées en passant par les Landes, tandis que les élèves candidats au bac professionnel plancheront sur leurs copies.

Quatre départements sont aussi en vigilance jaune pour les orages jeudi selon un dernier comptage de Météo-France dans la soirée, dans les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, le Calvados et la Manche.

Sur un terrain de foot à Bordeaux mercredi après-midi, des enfants de cinq et six ans participaient à un entraînement test d'une structure associative, maintenu malgré les 36°C.

"Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas pu le décaler à une autre date, ou le faire le matin", s'interrogeait Jean-Luc, un parent.

Un enfant se rafraîchit au Jardin des Plantes à Nantes le 26 mai 2026 ( AFP / Loic VENANCE )

La prudence est aussi de mise pour les plus âgés. "On m'a conseillé de boire", même sans soif, explique à l'AFP, dans un Ehpad public de Rennes, une pensionnaire de 94 ans qui ne lâche pas sa gourde.

- "Impréparation" -

Les mesures exceptionnelles se multiplient: activités scolaires de plein air annulées dans la Manche, hébergements ouverts aux sans-abri à Nantes et à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), écoles fermées jeudi et vendredi après-midi à Mont-de-Marsan (Landes).

Le fonctionnement de certains transports est aussi perturbé. Dans l'agglomération de Strasbourg, la fréquence de lignes de bus et tramway est réduite "temporairement", et SNCF Voyageurs a annulé de nombreux trajets Intercités jeudi et vendredi sur les lignes Bordeaux-Marseille, Paris-Limoges-Toulouse et Paris-Clermont, afin de "prévenir les pannes potentielles de climatisation liées aux températures élevées".

Vagues de chaleurs recensées en France et indicateur thermique national quotidien (au-dessus de 23,4°C), selon les données de Météo-France depuis 1947 ( AFP / Valentin RAKOVSKY )

Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, présidera jeudi une réunion interministérielle sur le sujet, mais la secrétaire nationale des Écologistes, Marine Tondelier, s'est dite "effarée par le degré d'impréparation du gouvernement".

Les températures se sont envolées depuis une semaine en raison de la présence sur toute l'Europe de l'ouest d'un "dôme de chaleur", zone de haute pression qui bloque l'air chaud en provenance d'Afrique du Nord.

Du fait du changement climatique, essentiellement causé par l'accumulation dans l'atmosphère du CO2 généré par la combustion du charbon, du pétrole et du gaz, ces vagues de chaleur sont appelées à devenir de plus en plus fréquentes, intenses et précoces, soulignent les experts.

La France anticipe un réchauffement moyen de 2,7°C en 2050 et de 4°C en 2100, par rapport aux températures moyennes qui prévalaient avant la révolution industrielle.