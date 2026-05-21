Le Premier ministre Sébastien Lecornu estime que la guerre au Moyen-Orient va "durer", "sous une forme ou une autre", avec un retour à la normale au plus tôt entre l’été et l’automne pour l'économie mondiale. SONORE
Moyen-Orient: "cette guerre sous une forme ou une autre, va durer", dit Lecornu
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