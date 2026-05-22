Condamné jeudi en appel avec Air France pour homicides involontaires pour le crash du vol Rio-Paris en 2009, le constructeur européen Airbus va se pourvoir en cassation, tandis que pour les parties civiles "une page s'est tournée".
Crash du Rio-Paris: réactions de familles à la condamnation d'Airbus et Air France
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