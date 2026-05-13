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Trump responsable de l'explosion de l'inflation ?

information fournie par Ecorama 13/05/2026 à 14:10

L'inflation américaine remonte à 3,8 % en avril, tirée par l'envolée de l'énergie. Le président américain est par ailleurs à Pékin pour deux jours de sommet avec Xi Jinping, sur fond de tensions persistantes dans le détroit d'Ormuz. Pétrole iranien, rapport de force sino-américain, marchés européens : le point avec Pierre Sabatier, président de PrimeView et de l'AUREP. Ecorama du 13 mai 2026, présenté par Marie-Laure Hardy sur Boursorama.com

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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