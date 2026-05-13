Trump responsable de l'explosion de l'inflation ?

L'inflation américaine remonte à 3,8 % en avril, tirée par l'envolée de l'énergie. Le président américain est par ailleurs à Pékin pour deux jours de sommet avec Xi Jinping, sur fond de tensions persistantes dans le détroit d'Ormuz. Pétrole iranien, rapport de force sino-américain, marchés européens : le point avec Pierre Sabatier, président de PrimeView et de l'AUREP. Ecorama du 13 mai 2026, présenté par Marie-Laure Hardy sur Boursorama.com
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