Dans un entretien accordé à France 24, Alioune Tine estime que Diomaye et Sonko sont "condamnés à discuter ensemble". Il prévient que "tout est possible" si le dialogue échoue, dans un pays qu'il juge au bord de la faillite. Il lit dans cette crise une bataille pour la présidentielle de 2029.
Pour le Sénégal, Diomaye et Sonko "condamnés à discuter ensemble", dit Alioune Tine
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