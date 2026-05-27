Les touristes affluent vers les sites touristiques londoniens alors que la Grande-Bretagne bat son record de la journée la plus chaude du mois de mai, selon l'agence météorologique nationale, le mercure ayant grimpé jusqu'à 33,5 °C près de la capitale alors que le pays est en proie à une vague de chaleur étouffante.
Vague de chaleur en Europe : record de température à Londres
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