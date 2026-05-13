Au programme ce matin : Coface, Johnson & Johnson, Orange, SES, Valeo. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 12/05/2026
Valeurs associées
|15,870 EUR
|Euronext Paris
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