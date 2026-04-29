Risques liés au crédit privé : attention danger ?

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Le marché du crédit privé américain traverse sa première véritable zone de turbulences après des années d'expansion. Entre fragilité de certains modèles économiques, hausse attendue des défauts et inquiétudes sur la transparence des valorisations, les investisseurs commencent à se retirer massivement. Une situation qui interroge sur les risques potentiels pour le système financier et sur les différences avec le marché européen. Les explications de Mara Dobrescu, responsable de la recherche sur les fonds chez Morningstar.