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IA, pétrole, résultats : la saison qui creuse les écarts en Bourse

information fournie par Ecorama 12/05/2026 à 14:10

La saison des résultats bat son plein et les divergences sont spectaculaires : entre secteurs, entre zones géographiques, et surtout entre gagnants et perdants de l'intelligence artificielle. Les valeurs med-tech européennes exposées aux logiciels ont décroché de 40 à 50 %, victimes collatérales de l'IA, tandis que l'énergie caracole en tête. Comment se positionner dans un marché tiraillé entre guerre au Moyen-Orient, inflation persistante et révolution technologique ? L'analyse de Laurent Chaudeurge, membre du comité d'investissement chez BDL Capital Management. Ecorama du 12 mai 2026, présenté par Marie-Laure Hardy sur Boursorama.com

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

IA: Intelligence artificielle
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