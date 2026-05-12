IA, pétrole, résultats : la saison qui creuse les écarts en Bourse

La saison des résultats bat son plein et les divergences sont spectaculaires : entre secteurs, entre zones géographiques, et surtout entre gagnants et perdants de l'intelligence artificielle. Les valeurs med-tech européennes exposées aux logiciels ont décroché de 40 à 50 %, victimes collatérales de l'IA, tandis que l'énergie caracole en tête. Comment se positionner dans un marché tiraillé entre guerre au Moyen-Orient, inflation persistante et révolution technologique ? L'analyse de Laurent Chaudeurge, membre du comité d'investissement chez BDL Capital Management. Ecorama du 12 mai 2026, présenté par Marie-Laure Hardy sur Boursorama.com
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