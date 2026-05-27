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Xavier Puech (Philip Morris France) : "En France, la politique anti-tabac depuis 25 ans repose sur un seul axe, qui est d'augmenter la taxe"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 27/05/2026 à 14:00

Xavier Puech, Président de Philip Morris France, était l'invité de l'émission Ecorama du 27 mai 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : l’inefficacité des hausses de prix sur la consommation de cigarettes, l’essor du tabac chauffé et des alternatives à la cigarette, les mises en garde des autorités sanitaires, la stratégie de Philip Morris autour d’un “avenir sans fumée”, mais aussi les inquiétudes liées à l’addiction des jeunes aux nouveaux produits nicotiniques.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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1 commentaire

  • 27 mai 15:15

    Et ça marche ! même si la stratégie des fabricants qui ne repose que sur un seul axe depuis toujours - celui d'inventer de nouveaux moyens de fumer et de nouveaux produits sucrés pour créer une dépendance le plus tôt possible - reste redoutable

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