Xavier Puech, Président de Philip Morris France, était l'invité de l'émission Ecorama du 27 mai 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : l’inefficacité des hausses de prix sur la consommation de cigarettes, l’essor du tabac chauffé et des alternatives à la cigarette, les mises en garde des autorités sanitaires, la stratégie de Philip Morris autour d’un “avenir sans fumée”, mais aussi les inquiétudes liées à l’addiction des jeunes aux nouveaux produits nicotiniques.
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