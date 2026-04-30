La fusée européenne Ariane 6 décolle depuis le centre spatial guyanais à Kourou dans le cadre de la mission VA268 pour envoyer dans l'espace un deuxième lot de 32 satellites pour la constellation Amazon Leo, qui entend rivaliser avec Starlink d'Elon Musk.
La fusée Ariane 6 décolle avec 32 nouveaux satellites Amazon Leo
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