Ces canicules qui coûtent des milliards à l’économie française

Les conséquences économiques des vagues de chaleur qui frappent la France, avec des pertes de productivité, des chantiers ralentis, une agriculture fragilisée et des coûts croissants pour les assureurs. Selon plusieurs études, les températures extrêmes pourraient déjà coûter plusieurs milliards d’euros à l’économie française, alors que les entreprises et les pouvoirs publics doivent s’adapter à une multiplication des épisodes climatiques intenses. Les explications de Julie Ruiz Perez, journaliste au Figaro Economie. Ecorama du 28 mai 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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