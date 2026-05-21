La justice française ouvre une procédure judiciaire pour "délaissement de mineurs" après que deux petits garçons français, âgés de trois et cinq ans, ont été retrouvés seuls mardi soir sur une route du sud du Portugal, indique à l'AFP le procureur Jean Richert. IMAGES
Portugal: images du lieu où ont été retrouvés seuls deux enfants français
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