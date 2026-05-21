Emmenée par l'actrice espagnole Penélope Cruz, l'équipe du film "La Bola Negra", réalisé par le duo de réalisateurs Javier Ambrossi et Javier Calvo, foule le tapis rouge du 79e Festival de Cannes où il est présenté en sélection officielle. IMAGES
Cannes: Penélope Cruz sur le tapis rouge pour le film "La Bola Negra"
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