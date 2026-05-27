Alors que les Etats-Unis soufflent régulièrement le chaud et le froid sur l’OTAN, des internautes profitent de ce flou pour diffuser de fausses informations quitte à tirer des conclusions hâtives des propos de Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine.
OTAN : Retrait des Etats-unis ?
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