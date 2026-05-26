Un nouveau record de chaleur pour un mois de mai a été battu à l'échelle de la France ce mardi, au lendemain d'une journée déjà inédite, a fait savoir Météo-France. Témoignages de touristes à Paris.
Episode caniculaire: les touristes s'adaptent pour visiter Paris
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