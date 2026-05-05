Nutri-Score : vers une obligation pour tous les produits alimentaires ?

Rendre le Nutri-Score obligatoire sur tous les produits alimentaires et dans les publicités : c'est l'objectif d'une proposition de loi examinée à l'Assemblée nationale. Cet indicateur nutritionnel, déjà largement adopté sur la base du volontariat, pourrait devenir un outil contraignant pour améliorer l'information des consommateurs et inciter les industriels à revoir la composition de leurs produits, dans un contexte de progression de l'obésité.
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