Mardi, l'Iran affirme avoir abattu un nouveau drone Reaper américain à 30 millions de dollars ce qui porterait à 25 le nombre de MQ-9 perdus depuis le début de l’opération Epic Fury. En tout, cela fait 42 aéronefs détruits côté américain. Pour les Gardiens de la Révolution, les pertes seraient surtout humaines mais impossible d'avoir des chiffres précis.
Guerre en Iran : combien a déjà coûté l'opération "Epic Fury" ?
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