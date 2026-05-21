"Incroyable", "génial", "spectaculaire": l'oeuvre monumentale de l'artiste français JR se révèle enfin aux yeux des Parisiens et des touristes après un mois de préparation, changeant le paysage de la capitale du 6 au 28 juin.
La Caverne du Pont Neuf de l'artiste JR dévoilée à Paris
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