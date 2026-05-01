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Top 5 IA du 30/04/2026

information fournie par Libertify 01/05/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Alphabet, Aperam, Ayvens, Crédit Agricole, Stellantis. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

ALPHABET-A
384,8000 USD NASDAQ +9,96%
APERAM
45,380 EUR Euronext Amsterdam +8,98%
AYVENS (ex ALD)
11,480 EUR Euronext Paris +5,13%
CREDIT AGRICOLE SA
16,595 EUR Euronext Paris -3,66%
STELLANTIS
6,209 EUR MIL -6,36%

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