Moins de 24h après l'annonce de la composition de son gouvernement, Sébastien Lecornu a donc remis sa démission au Président de la République ce lundi. Décryptage du retour de cette crise politique et de son impact avec David Cayla, maître de conférence à l’Université d'Angers, membre des Economistes atterrés, était l'invité de l'émission Ecorama du 6 octobre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
David Cayla : "Si Macron s'entête à nommer des proches à Matignon, on aura une crise économique !"
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
