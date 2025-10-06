 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

David Cayla : "Si Macron s'entête à nommer des proches à Matignon, on aura une crise économique !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 06/10/2025 à 14:00

Moins de 24h après l'annonce de la composition de son gouvernement, Sébastien Lecornu a donc remis sa démission au Président de la République ce lundi. Décryptage du retour de cette crise politique et de son impact avec David Cayla, maître de conférence à l’Université d'Angers, membre des Economistes atterrés, était l'invité de l'émission Ecorama du 6 octobre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Emmanuel Macron

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

Vidéos les + vues

1

De la fumée s'élève au-dessus du nord de la bande de Gaza

information fournie par AFP Video 05 oct.
2

Viols de Mazan: ouverture lundi du procès en appel

information fournie par AFP Video 03 oct.
3

Où est la maison des Pelicot?" Mazan veut passer à autre chose

information fournie par AFP 05 oct.
4

Amsterdam : une marée humaine vêtue de rouge en soutien aux Palestiniens

information fournie par AFP 05 oct.
5

Babis, vainqueur des législatives tchèques, plaide sa loyauté à l'Europe

information fournie par AFP 05 oct.
6
6

Israël dit qu'environ 900.000 habitants ont évacué Gaza-ville

information fournie par AFP Video 05 oct.
7

Géorgie : le pouvoir menace l'opposition au lendemain d'une manifestation

information fournie par AFP 05 oct.
3
8

Des animaux de compagnie bénis dans une église lyonnaise

information fournie par AFP Video 05 oct.
1

La grève, une spécialité française ?

information fournie par France 24 19 sept.
3
2

Lecornu annonce une "amélioration de la retraite des femmes", pas suffisant pour les syndicats

information fournie par AFP 01 oct.
14
3

Nouvelle journée de mobilisation: à quoi faut-il s'attendre le 2 octobre?

information fournie par AFP Video 01 oct.
4

A l'ouverture de la session, le RN de retour dans les instances de l'Assemblée

information fournie par AFP 01 oct.
2
5

Sophie de Menthon : "Le fisc vole l'argent des Français pour dépenser beaucoup trop et mal !"

information fournie par Ecorama 01 oct.
13
6

Le procès en appel du crash du Rio-Paris en 2009 s'est ouvert

information fournie par AFP Video 29 sept.
7

En Alsace, du béton souterrain pour confiner des déchets toxiques

information fournie par AFP Video 02 oct.
8

Point marchés – Les 4 thématiques clés pour octobre

information fournie par Amundi 02 oct.
1

Comment taxer les plus fortunés sans les faire fuir ?

information fournie par Ecorama 09 sept.
14
2

Frédéric Souillot (Force Ouvrière) : "J'aimerais que les politiques entendent cette colère citoyenne !"

information fournie par Ecorama 09 sept.
3

Point Marchés - Perspectives de rentrée

information fournie par Amundi 09 sept.
4

Un rallye boursier qui s’accélère sur les actions chinoises ?

information fournie par Boursorama 10 sept.
5

Des réseaux sociaux néfastes pour la croissance économique ?

information fournie par Ecorama 08 sept.
5
6

Sycomore Sustainable Tech fête ses 5 ans

information fournie par Sycomore AM 11 sept.
7

Prix des médicaments en hausse, monuments plus chers pour certains touristes, arnaques téléphonique

information fournie par BoursoBank Clients 20 sept.
8

Tic Tech / Mistral AI, Owkin, Fruitz, Hexa, Vivatech : les infos Tech de la semaine

information fournie par Ecorama 12 sept.

2 commentaires

  • 14:28

    Encore un économiste socialiste qui ne jure que par la consommation pour faire tourner l’économie! Comme ses pairs précédents qui nous ont amené dans la situation catastrophique contemporaine et qui ne voient pas l’abîme devant leurs yeux. A l’époque où leur copains écolos ne parlent que de décroissance.

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank