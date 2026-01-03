Réactions de Vénézuéliens après que les forces américaines ont capturé et exfiltré Nicolas Maduro qui a été amené à New York pour y être jugé, après plusieurs frappes sur le pays sud-américain.
Le président vénézuélien Maduro capturé et exfiltré par les États-Unis, qui veulent le juger
