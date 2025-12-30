Des agriculteurs bloquent les principales autoroutes pour protester contre les accords du Mercosur à Wiskitki, en Pologne. IMAGES
Les agriculteurs polonais bloquent des autoroutes pour protester contre l'accord du Mercosur
