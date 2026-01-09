Ayant grandi dans un quartier de Strasbourg, Kadiatou Tapily a longtemps douté de sa place. Avocate et basketteuse depuis 25 ans, elle dirige son propre cabinet et met le droit au service des habitants des quartiers.
Maître Tapily : l'urgence de briser les codes
