Direction Las Vegas pour le CES, le plus grand salon mondial de la tech, où se côtoient géants comme Nvidia et jeunes pousses venues du monde entier. L’événement, ouvert ce mardi et qui s’achève ce vendredi accueille une délégation française d’une centaine de startups venues chercher visibilité, partenariats et contrats. Sur place, Maxence Fabrion, journaliste chez Maddyness, nous décrypte les grandes tendances de cette édition et partage ce qu’il a pu observer dans les allées du salon. Ecorama Tic Tech du 9 janvier 2026, présenté par David Jacquot et Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness sur Boursorama.com.
CES de Las Vegas : la French Tech a-t-elle convaincu ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
