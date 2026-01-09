L'Egypte est l'un des derniers pays au monde à appliquer la peine de prison pour dettes. Les principales victimes sont les "gharimat" : des femmes veuves ou divorcées en difficulté financière, qui ont été contraintes de s'endetter. Face à l'exploitation de ces femmes - souvent des mères veuves ou célibataires - par des créanciers peu scrupuleux, des associations tentent de les aider à parvenir à l’autonomie financière.
Égypte, de la dette à la prison… La double peine des femmes en difficulté financière
