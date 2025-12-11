 Aller au contenu principal
Cuivre : 30 % de hausse en 2025, encore du potentiel ?

information fournie par Boursorama 11/12/2025 à 16:04

Le cuivre a connu une envolée spectaculaire en 2025, soutenu par une demande liée à la transition énergétique et au développement massif des technologies numériques. Alors que le métal rouge a atteint des niveaux record, les perspectives pour 2026 suscitent de nouvelles interrogations : déséquilibre entre l'offre et la demande, influence des politiques commerciales, rôle de l'environnement de taux… Le marché se prépare à une nouvelle année décisive. Les explications de Benjamin Louvet, directeur des gestions Matières Premières chez Ofi Invest AM.

1 commentaire

  11 décembre 16:36

    Quand Orange aura désinstallé en France le million de km de fils de cuivre devenus inutiles du fait de la fermeture définitive du réseau téléphonique RTC & ADSL, le cours du cuivre pourra baisser drastiquement dans notre pays pour la partie non dérobée et partie à destination de l’Europe de l’Est.

