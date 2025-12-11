Le cuivre a connu une envolée spectaculaire en 2025, soutenu par une demande liée à la transition énergétique et au développement massif des technologies numériques. Alors que le métal rouge a atteint des niveaux record, les perspectives pour 2026 suscitent de nouvelles interrogations : déséquilibre entre l'offre et la demande, influence des politiques commerciales, rôle de l'environnement de taux… Le marché se prépare à une nouvelle année décisive. Les explications de Benjamin Louvet, directeur des gestions Matières Premières chez Ofi Invest AM.
Cuivre : 30 % de hausse en 2025, encore du potentiel ?
Valeurs associées
|11 740,00 USD
|LME
|+0,82%
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro