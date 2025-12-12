Après l’adoption du budget de la Sécurité sociale, le gouvernement se prépare à un nouveau bras de fer : celui du budget de l’État. Roland Lescure, ministre de l’Économie, assure être « convaincu » que le texte sera voté d’ici au 31 décembre. Mais entre déficit à contenir, concessions déjà coûteuses et compromis difficiles à trouver entre députés et sénateurs, l’épreuve s’annonce autrement plus délicate. Le 15 décembre, le Sénat se prononcera avant une commission mixte paritaire, tandis que l’exécutif envisage déjà l’hypothèse d’une loi spéciale en cas d’échec. Les explications de Julie Ruiz Perez, journaliste au Figaro Economie. Ecorama du 12 décembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Après le budget de la Sécu, Lecornu va-t-il réussir à faire voter le budget de l’Etat ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
