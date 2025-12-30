 Aller au contenu principal
Pourquoi la Chine achète la planète pour dominer le monde !

information fournie par Ecorama 30/12/2025 à 09:10

La Chine affiche des avancées technologiques et énergétiques majeures, notamment dans les renouvelables et les batteries, tout en affrontant des difficultés internes liées à la déflation et au chômage. Ses exportations record et ses acquisitions stratégiques à l'étranger renforcent son poids industriel mondial, posant la question de la capacité de l'Europe et des autres puissances à contenir cette influence. Les explications de Patrick Artus, conseiller économique d'Ossiam. Ecorama du 30 décembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

