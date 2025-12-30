La Chine affiche des avancées technologiques et énergétiques majeures, notamment dans les renouvelables et les batteries, tout en affrontant des difficultés internes liées à la déflation et au chômage. Ses exportations record et ses acquisitions stratégiques à l'étranger renforcent son poids industriel mondial, posant la question de la capacité de l'Europe et des autres puissances à contenir cette influence. Les explications de Patrick Artus, conseiller économique d'Ossiam. Ecorama du 30 décembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
Pourquoi la Chine achète la planète pour dominer le monde !
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
