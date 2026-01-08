Nicolas Baverez, économiste et essayiste, était l'invité de l'émission Ecorama du 8 janvier 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : les ambitions américaines dans l’Arctique, le retour des logiques de puissance, les risques de conflits, la fragilité des démocraties européennes et l’évolution de la politique américaine.
Nicolas Baverez : "La France est complètement congelée dans un monde qui va à toute allure !"
