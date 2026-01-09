Des agriculteurs italiens manifestent contre l'accord entre l'UE et le Mercosur sur la Piazza Duca d'Aosta à Milan. Circulant en tracteurs et portant des drapeaux italiens, les manifestants se joignent à des mouvements de contestation des agriculteurs à travers l'Europe. Après plus de vingt-cinq ans de négociations, l'Union européenne a donné son feu vert à l'accord de libre-échange avec le Mercosur vendredi, malgré les mouvements de contestation des agriculteurs et l'opposition de la France. IMAGES
Des agriculteurs italiens manifestent contre l'accord UE-Mercosur à Milan
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro