Goldman Sachs affiche l’une des prévisions de croissance les plus élevées pour la France en 2026, avec 1,2 %, un chiffre nettement supérieur au consensus et aux estimations de l’OFCE. Un écart qui s’explique notamment par les hypothèses de la banque américaine sur l’impact des dépenses publiques allemandes et sur le scénario budgétaire français. Comment expliquer un tel décalage ? Les explications de Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Ecorama du 8 janvier 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Goldman Sachs a-t-il raison d’être plutôt positif pour l’économie française en 2026 ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro