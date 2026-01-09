Alexandre Fretti (DG d'Orisha) : "L'Europe est déclassée sur le combat de l'IA !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 09/01/2026 à 14:10

Entretien avec Alexandre Fretti, directeur général d’Orisha, l’un des principaux éditeurs européens de logiciels métiers. Après avoir dirigé Webhelp puis Malt, il pilote désormais un groupe de plus de 300 millions d’euros de chiffre d’affaires, discret mais incontournable pour des milliers de professionnels, du commerce de proximité à la santé, en passant par l’immobilier ou l’agroalimentaire. Retour sur la stratégie d’acquisitions d’Orisha, la concurrence avec les géants du logiciel, les obstacles à l’émergence d’un champion européen, mais aussi sur la “petite tech”, cette révolution silencieuse qui digitalise les PME et les commerces, les risques de bulle, la place de l’Europe face aux États-Unis et à la Chine, l’état de la French Tech après une année contrastée, et les défis qui attendent les entrepreneurs en 2026. Ecorama Tic Tech du 9 janvier 2026, présenté par David Jacquot et Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness sur Boursorama.com.