Les équipes d'urgence et de secours interviennent après une attaque nocturne sur Kiev qui a fait quatre morts et au moins 24 blessés, selon la police ukrainienne. L'armée de l'Air a placé l'ensemble du pays en alerte face à une attaque aux missiles russes, dont certains se dirigent selon elle vers la capitale. IMAGES
Ukraine: sauveteurs interviennent après une frappe meurtrière sur Kiev
