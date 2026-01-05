Images de la prison fédérale Metropolitan Detention Center à New York où est détenu Nicolas Maduro, alors qu'un tribunal annonce que le président vénézuélien déchu doit comparaître devant un juge lundi. IMAGES
Images de la prison où est détenu Maduro à New York
