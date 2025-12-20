Ouigo de moins en moins low-cost, surtaxe des résidences secondaires et jouets dangereux en ligne

information fournie par BoursoBank Clients • 20/12/2025 à 09:00

Au programme de ce JT : le train Ouigo, longtemps symbole du low-cost ferroviaire, dont le prix moyen a bondi de 73 % en six ans, au point de devenir parfois plus cher qu'un TGV Inouï à l'approche du départ selon la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (Fnaut). Côté fiscalité locale, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires atteint des records, avec 4 milliards d'euros collectés en 2024, largement concentrés dans quelques grandes villes comme Paris, Nice ou Cannes. Enfin, à l'approche de Noël, alerte sur les jouets achetés en ligne : des millions de produits non conformes et potentiellement dangereux ont été saisis ou retirés du marché en France et en Europe, rappelant les risques cachés derrière les prix cassés du e-commerce.