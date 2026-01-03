 Aller au contenu principal
Top 5 IA du 02/01/2026

information fournie par Libertify 03/01/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Air Liquide , Amazon, Michelin , Renault , Voltalia . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

AIR LIQUIDE
159,0000 EUR Euronext Paris -0,79%
AMAZON.COM
226,4200 USD NASDAQ -1,91%
MICHELIN
28,660 EUR Euronext Paris +1,24%
RENAULT
36,360 EUR Euronext Paris +2,65%
VOLTALIA
8,165 EUR Euronext Paris +4,81%

