Au programme ce matin : Air Liquide , Amazon, Michelin , Renault , Voltalia . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 02/01/2026
Valeurs associées
|159,0000 EUR
|Euronext Paris
|-0,79%
|226,4200 USD
|NASDAQ
|-1,91%
|28,660 EUR
|Euronext Paris
|+1,24%
|36,360 EUR
|Euronext Paris
|+2,65%
|8,165 EUR
|Euronext Paris
|+4,81%
