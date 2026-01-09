Figure incontournable du football international, le Marocain Achraf Hakimi est particulièrement populaire à Ksar El Kébir, ville natale de sa mère. Le Ballon d'Or africain dispute vendredi les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) face au Cameroun.
Au Maroc, Hakimi fait la fierté de la ville natale de sa mère
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro