Adoptée en urgence avant Noël, la loi spéciale ne prévoit pas l’indexation du barème sur l’inflation, un mécanisme pourtant essentiel pour éviter que des millions de foyers ne basculent vers une imposition plus élevée. Le gouvernement assure que l’indexation figure dans le budget qui doit être de nouveau examiné en janvier, mais le calendrier est serré : sans vote avant le printemps, le fisc ne pourra pas actualiser ses barèmes à temps pour les déclarations. Que se passerait‑il si le budget était adopté tardivement… ou pas du tout ? Bercy reconnaît que le scénario d’une année sans indexation reste possible. Les explications de Charles Sannat, fondateur du site insolentiae. Ecorama du 5 janvier 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Allez-vous payer plus d’impôts en 2026 ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro