Allez-vous payer plus d’impôts en 2026 ?

information fournie par Ecorama 05/01/2026 à 14:00

Adoptée en urgence avant Noël, la loi spéciale ne prévoit pas l’indexation du barème sur l’inflation, un mécanisme pourtant essentiel pour éviter que des millions de foyers ne basculent vers une imposition plus élevée. Le gouvernement assure que l’indexation figure dans le budget qui doit être de nouveau examiné en janvier, mais le calendrier est serré : sans vote avant le printemps, le fisc ne pourra pas actualiser ses barèmes à temps pour les déclarations. Que se passerait‑il si le budget était adopté tardivement… ou pas du tout ? Bercy reconnaît que le scénario d’une année sans indexation reste possible. Les explications de Charles Sannat, fondateur du site insolentiae. Ecorama du 5 janvier 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

