Quelques dizaines d'agriculteurs défilent à Toulouse contre la gestion gouvernementale de la crise épizootique de dermatose nodulaire contagieuse. A l'appel de l'intersyndicale de Haute-Garonne, les manifestants déposent le long du cortège 106 croix représentant les 106 vaches abattues dans le département.
À Toulouse, des agriculteurs manifestent contre les abattages de bovins
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro