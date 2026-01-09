Au bout d'une soirée folle, le Paris Saint-Germain a remporté son premier titre de l'année, aux dépens de Marseille (2-2, 4 tirs au but à 1). Les Parisiens lancent 2026 en s'offrant un 14e Trophée des champions, le 12e sur les 13 dernières éditions.
Trophée des champions : le PSG dompte l'OM au bout du suspense
