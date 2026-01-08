La Bourse va-t-elle pulvériser de nouveaux records en 2026 ?

information fournie par Ecorama • 08/01/2026 à 14:10

Alors que le Cac 40 évolue autour de 8 200 points et que le Dax allemand vient de franchir un record historique à plus de 25 000 points, les marchés peuvent‑ils continuer sur cette trajectoire en 2026 ? Malgré un contexte international tendu, les investisseurs semblent rester focalisés sur les indicateurs économiques et les attentes de baisses de taux de la Fed. Tech, semi‑conducteurs, défense : quels sont les facteurs qui soutiennent encore la dynamique boursière ? L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 8 janvier 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com