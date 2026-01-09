TIC TECH – Investissements US, signaux faibles européens et renouveau de la French Tech

information fournie par Ecorama • 09/01/2026 à 14:00

Au menu du Journal de la Tech cette semaine : la levée de fonds colossale de xAI qui propulse Elon Musk dans une nouvelle offensive contre les géants de l’IA, le contraste saisissant entre les investissements américains et le retard européen, et une série de départs marquants chez Meta et Renault qui interrogent sur la gouvernance de l’IA. On revient aussi sur la stabilisation des levées de fonds de la French Tech en 2025, portée par Mistral AI, le spatial et le quantique, ainsi que sur l’arrivée de Jérôme Salomon chez Zoï, la startup française de healthtech soutenue par de grands investisseurs. Ecorama Tic Tech du 9 janvier 2026, présenté par David Jacquot et Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness sur Boursorama.com.