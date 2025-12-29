Ce qui pourrait faire bouger les marchés en 2026

Alors que les Bourses évoluent à des niveaux historiques après trois années de progression, 2026 pourrait marquer un point d'inflexion pour les investisseurs. Entre risques d'erreur de politique monétaire, essor parfois déconcertant de l'intelligence artificielle, fragilités persistantes en Europe et montée des tensions géopolitiques, plusieurs facteurs pourraient influencer la trajectoire des marchés au cours des prochains mois. L'analyse d'Eric Turjeman, Co-directeur des gestions OPC chez Ofi Invest AM.

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.