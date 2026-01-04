Plusieurs centaines de manifestants - arborant des drapeaux de l'Iran impérial - se rassemblent place du Trocadéro à Paris en soutien aux manifestations en Iran. Le mouvement, initialement lié au coût de la vie, a débuté le 28 décembre dans la capitale iranienne et s'est depuis étendu au reste du pays avec des revendications politiques.
Manifestations en Iran: rassemblement de soutien au Trocadéo à Paris
