Patrick Artus : "Il y a tous les signes d'une bulle boursière !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 17/12/2025 à 14:10

Patrick Artus, conseiller économique d'Ossiam, était l'invité de l'émission Ecorama du 17 décembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la décision de Bruxelles sur l’interdiction des voitures thermiques en 2035 et ses conséquences pour les constructeurs européens, l’état du marché de l’emploi américain et les perspectives de politique monétaire de la Fed, la chute du pétrole sous les 60 dollars et ses implications économiques, ainsi que les risques de correction à Wall Street en 2026.

